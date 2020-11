Platzverweis : Hoffenheims Skov nach Rot gegen Union für ein Spiel gesperrt

Frankfurt/Main Flügelspieler Robert Skov von der TSG 1899 Hoffenheim ist nach seiner Roten Karte beim 1:3 gegen den 1. FC Union Berlin für ein Spiel gesperrt worden. Das teilte der Deutsche Fußball-Bund (DFB) nach einer Entscheidung des Sportgerichts in Frankfurt/Main mit.

Der dänische Nationalspieler fehlt den Kraichgauern damit in der Bundesligapartie am Sonntag beim VfL Wolfsburg. Skov hatte beim Stand von 0:0 Sebastian Griesbeck mit einem leichten Schubser zu Fall gebracht. Schiedsrichter Robert Hartmann (Wangen) wertete dies als Notbremse und gab Elfmeter, den Max Kruse zur Führung verwandelte (60.). Die Hoffenheimer übten später deutliche Kritik an dieser Entscheidung. Der Club und der Spieler haben dem Urteil zugestimmt, es ist damit rechtskräftig.