Bundesliga Hoffenheims Sportchef moderiert Diskussion um Matarazzo ab

„Wir sind ja hier nicht dafür bekannt, dass wir überhitzt und mit rauchenden Köpfen Entscheidungen über Nacht treffen. Der Rino hat schon oft genug bewiesen - in Stuttgart und bei uns - dass er sturmfest ist, dass er so was aushält“, sagte der Sportchef der Kraichgauer über Chefcoach Pellegrino Matarazzo. Dessen Mannschaft hatte in der Fußball-Bundesliga mit 0:1 gegen den 1. FC Union Berlin verloren und erneut gegen ein Team aus dem Tabellenkeller enttäuscht.