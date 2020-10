4. Spieltag : Hoffnung für Köln: Duda rettet Remis gegen Frankfurt

Köln Der 1. FC Köln holt sich den ersten Punkt in dieser Saison. Immerhin. Gegen Eintracht Frankfurt beweist die Mannschaft von Trainer Markus Gisdol Moral. Die Hessen verpassen den Sprung vor die Bayern.

Nachdem André Silva (45.+2) die Eintracht mit dem schon dritten Elfmeter in dieser Saison gegen Köln in Führung gebracht hatte, traf der im Sommer von Hertha BSC gekommene Duda (52.) nach der Pause. Zum ersten Sieg seit dem 6. März (2:1 in Paderborn) und 226 Tagen reichte es aber nicht. „Frankfurt hat gut gespielt, aber wir haben uns in der zweiten Halbzeit reingekämpft“, sagte Kölns Sportchef Horst Heldt bei Sky. „Wir müssen mit dem Punkt zufrieden sein. Das war gegen eine gute Mannschaft ein wichtiger Punkt.“ Die insgesamt deutlich besseren Hessen bleiben in dieser Saison unbesiegt, verpassten aber den Sprung auf Tabellenplatz zwei.