Bundesliga Holt der FC Bayern den „Entwicklungshelfer“ Rangnick?

Ob Ralf Rangnick in diesen Tagen mal an eine Stichelei von 2008 zurückdenkt? „Wenn Sie flotte Sprüche hören wollen, müssen Sie nach München fahren. Wenn Sie flotten Fußball sehen wollen, sind Sie in Hoffenheim richtig.“ Das hatte Rangnick als damaliger Trainer der TSG Hoffenheim in Richtung FC Bayern gefrotzelt.