22. Spieltag : Horn nach Heimniederlage: „Geht mir tierisch auf die Nerven“

Köln Mit einem Heimsieg gegen den VfB Stuttgart hätte der 1. FC Köln bis auf zwei Punkte an den Tabellen-Zehnten heranrücken können. Nach der erneuten Heimniederlage wird die Lage im Abstiegskampf nun immer bedrohlicher. Sogar Mainz liegt nur noch vier Punkte zurück.

Mittelfeldspieler Salih Özcan setzte die logische Kette fort. „Wir müssen Abschlüsse suchen. Nur so kann man Tore machen.“

Özcan hatte nach seiner Einwechslung den Abschluss gesucht und in der 77. Minute die Latte getroffen. Es war der einzige Schuss der Kölner, der aufs Tor kam. „Wir sind nach vorne viel zu harmlos“, sagte Marius Wolf: „Das müssen wir uns ankreiden.“ Dass die Kölner gegen ebenfalls keineswegs zaubernde Schwaben auch noch durch ein Standard-Tor verloren - Sasa Kalajdzic verwertete einen Freistoß von Borna Sosa zu seinem zehnten Saisontor (49.) - war quasi die Krönung. „Das hatten wir extra noch angesprochen vor dem Spiel“, sagte Wolf.

So stand am Ende die siebte Niederlage im elften Heimspiel der Saison. Und gegen den VfB haben die Kölner ebenfalls einen echten Heimkomplex entwickelt. Zum elften Mal seit dem Jahr 2000 blieben sie im eigenen Stadion ohne Sieg gegen die Schwaben. Für die diese elf Auswärtsspiele ohne Niederlage gegen einen Gegner umgekehrt einen Vereinsrekord bedeuten. Und mit nun elf Zählern Vorsprung auf den Relegationsplatz dürfte sich der VfB auch der letzten theoretischen Zweifel am Klassenverbleib entledigt haben.