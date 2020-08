Eintracht-Torhüter : Hütter sieht Trapp als derzeitige Nummer 1 im DFB-Team

Frankfurt/Main Eintracht Frankfurts Trainer Adi Hütter sieht Kevin Trapp als Nummer 1 in der Fußball-Nationalmannschaft für die beiden kommenden Nations League-Spiele.

Trapp hat bisher drei Länderspiele bestritten und war bei der WM 2018 in Russland die Nummer drei bei Löw. Die DFB-Auswahl bestreitet ihre Länderspiele in der Nations League am 3. September in Stuttgart gegen Spanien und drei Tage später in Basel gegen die Schweiz.