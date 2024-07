Bundesliga Hummels als Trainer? „Eher ja“

Eine Trainerkarriere kommt für Hummels ohnehin nicht für sofort in Frage. Dafür wird um die Zukunft des Abwehrspielers weiter spekuliert. Das neueste Gerücht ist, dass auch der FC Bologna Interesse an seinen Diensten hat. Hummels, dessen Vertrag in Dortmund nicht verlängert wurde, wird auch mit dem deutschen Fußball-Meister Bayer Leverkusen in Verbindung gebracht.