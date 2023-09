4. Spieltag Hummels rettet Dortmund: Mühsamer 4:2-Sieg in Freiburg

Lucas Höler (45.+2) und Nicolas Höfler (45.+6) hatten die Partie zwischenzeitlich zugunsten der Freiburger gedreht, Donyell Malen (60.) das 2:2 erzielt. Höfler sah für ein Foul an Marcel Sabitzer die Rote Karte (81.). Nach Hummels' zweitem Tor traf auch noch Joker Marco Reus (90.+2) für den BVB. Das Team von SC-Trainer Christian Streich, der im 22. Spiel gegen Dortmund die 17. Niederlage kassierte, tritt am Donnerstag in der Europa League bei Olympiakos Piräus an.