FC Schalke 04 : Huntelaar könnte erstmals nach Rückkehr in Startelf stehen

Gelsenkirchen Rückkehrer Klaas-Jan Huntelaar darf beim Bundesliga-Letzten FC Schalke 04 auf seinen ersten Startelf-Einsatz in dieser Fußball-Saison hoffen.

„Klaas ist am weitesten von den Spielern, die zurückgekommen sind. Von daher ist er auf jeden Fall eine Option für die Startelf“, sagte Schalkes Trainer Dimitrios Grammozis im Hinblick auf die Partie bei Bayer Leverkusen am Samstag (15.30 Uhr). In der Länderspielpause waren in Mark Uth, Salif Sané und Goncalo Paciencia weitere zuvor verletzte Profis wieder ins Team-Training eingestiegen.