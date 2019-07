Weltmeister vorgestellt : „Ich habe Hunger“: Pavard mit hohen Zielen beim FC Bayern

München Nach dem Bundesliga-Abstieg mit dem VfB Stuttgart will Weltmeister Benjamin Pavard beim FC Bayern München Erfolge wie mit der französischen Fußball-Nationalmannschaft feiern.

„Ich habe Hunger. Ich habe Lust, alle Titel zu gewinnen, die Champions League, die Meisterschaft“, sagte der 23 Jahre alte Abwehrspieler bei seiner Vorstellung in München.

Salihamidzic hat in der Debatte um die Transferpolitik auf die hohe Bedeutung des internen Betriebsfriedens hingewiesen. Man wolle „gute Stimmung in der Mannschaft haben und nicht nur Theater“, sagte er hinsichtlich unzufriedener Reservisten und ergänzte: „Darum dieser schmale Kader.“ Aktuell umfasst das Aufgebot 17 Feldspieler plus drei Torhüter.