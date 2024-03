Bundesliga „Immer weiter“: Lieberknecht mit Kahn-Motto gegen die Bayern

„Wir wissen, wer der nächste Gegner ist“, sagte Lieberknecht. „Wir wissen allerdings auch, was noch kommt.“ So spielen die Hessen noch gegen Mainz, Köln und Bochum. Das Trio steht in der Tabelle direkt vor Darmstadt. In Leipzig war für den Trainer in erster Linie entscheidend, dass seine Mannschaft eine Reaktion auf das 0:6 gegen Augsburg zeigte. „Es war wichtig, dass die Mannschaft wieder Sicherheit bekommt.“