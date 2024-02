Bundesliga In „Arbeitshosen“ auf Meisterkurs: Bayer zeigt Reife

In ein paar Monaten möchte Bayer mit der Meisterschale feiern. In Heidenheim festigte der Spitzenreiter seinen ersten Tabellenplatz. Zum 32. Mal in Serie blieb der Club ungeschlagen. Der Werkself gelang damit etwas, was zuvor in der Fußball-Bundesliga nur der FC Bayern zwischen Dezember 2019 und September 2020 vorweisen konnte. Am Freitag gegen den 1. FSV Mainz 05 kann sich Leverkusen zum alleinigen Rekordhalter aufschwingen.