FC Bayern München In den Gängen: Ex-Profi Grassow arbeitet als Hausmeister

In der Seniorenwohnanlage gefällt es Grassow. „Dadurch dass ich in einer Mitarbeiterwohnung im Haus lebe, bin ich auch immer für die Bewohner da, wenn sie reden wollen. Manchmal klopfen sie auch an die Tür, wenn sie ein Problem haben“, sagt er und lacht. Abschalten kann er in dem Haus von seinem Beruf nie komplett. Das will Grassow aber auch nicht. „Ich muss mich nicht aus dem Bett quälen, sondern gehe gerne zur Arbeit“, sagt er. „Ich finde, das ist sehr wertvoll.“