Beschwerden von Fans Initiative fordert Rauchverbot in allen Fußballstadien

Nach dem Wunsch von „Pro Rauchfrei“ soll die Entscheidung in der Frage nicht mehr den Clubs überlassen werden. „Gesundheitsschutz ist ein staatliches Rechtsmonopol und darf nicht vom persönlichen Empfinden des Vereins abhängen. Uns wäre also eine bundesweite Lösung am liebsten“, sagte Weinhardt.