Zehnter Bayerntitel in Folge : Internationale Pressestimmen zum Titelgewinn des FC Bayern

München Der FC Bayern ist zum zehnten Mal nacheinander deutscher Fußball-Meister. Dies war vor den Münchnern noch keinem Club in den fünf europäischen Top-Ligen gelungen. Die internationale Presse schreibt dazu:

Italien:

„Gazzetta dello Sport“: „Es gibt nur Bayern. Der Fan Nagelsmann hat den Europa-Rekord. Zehnter Bundesliga-Titel in Serie, es ist das erste Mal in den Top-5-Ligen Europas. (...) Der Bayern-Fan Julian Nagelsmann hat erstmals den süßen Geschmack des Erfolgs erlebt und ist zum ersten Mal deutscher Meister geworden in einem Alter, in dem man normalerweise seine aktive Karriere beendet oder Kinder trainiert.“