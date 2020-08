TV-Rechte : Internet-Anbieter DAZN zeigt auch nächste Saison Bundesliga

Auch in der nächsten Saison wird es Bundesligaspiele bei DAZN geben. Foto: Soeren Stache/dpa-Zentralbild;/dpa

Berlin Der Streamingdienst DAZN zeigt auch in der kommenden Saison Spiele der Fußball-Bundesliga. Der kostenpflichtige Internet-Anbieter sendet mit einer Sub-Lizenz des US-Konzerns Discovery und verkündete die Einigung bei der Übertragung des Champions-League-Endspiels.

Zum Paket gehören insgesamt 45 Partien, darunter der Supercup und die Relegationsspiele. Kern sind 30 Punktspiele der Bundesliga am Freitag sowie jeweils fünf am Sonntag und am Montag. Zuletzt waren die Übertragungen unsicher, da Discovery und seine Tochter Eurosport als Vertragspartner der Deutschen Fußball Liga vor mehreren Monaten gekündigt hatten. Vorletzte Woche hatte dann das Schiedsgericht der Deutschen Institution für Schiedsgerichtsbarkeit (DIS) diese Kündigung für unwirksam erklärt. Die Rechte liegen seitdem wieder bei Discovery/Eurosport.