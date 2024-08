Fußball Internet-Hype um Kartoffel-Clip nervt Nationalspieler Wirtz

Auch im Trainingslager in Donaueschingen bekam der Jungstar seinen „Kartoffel“-Spruch von vielen jungen Fans zu hören. „Ich bereue das nicht. Aber wenn ich die ganze Zeit von links und rechts damit zugerufen werde, versuche ich einfach, das zu ignorieren. Weil irgendwann ist man dann auch an einem Punkt, wo es nicht mehr so witzig ist“, so Wirtz.