Ehemaliger Nationalspieler : Jimmy Hartwig lobt Hertha BSC für Reaktion im Fall Lehmann

Berlin Der ehemalige Integrationsbotschafter Jimmy Hartwig hat die rassistische Äußerung von Jens Lehmann noch einmal aufs Schärfste verurteilt und die Reaktion von Hertha BSC gelobt.

„Ich finde ganz toll, dass Hertha BSC gleich die Konsequenzen gezogen hat und hat ihn von seinem Amt enthoben, weil so was kann man nicht sagen“, sagte der ehemalige Nationalspieler im Interview mit dem Nachrichtensender „Welt“ am Mittwoch. Ex-Torhüter Lehmann hatte Dennis Aogo als „quotenschwarzen“ in einer Whatsapp-Nachricht bezeichnet, die Aogo anschließend in einer Instagram-Story veröffentlichte.