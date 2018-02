Jonathan Tah verlängert bis 2023

Bayer Leverkusen hat einen weiteren Leistungsträger langfristig an den Verein gebunden. Nach Kai Havertz und Kapitän Lars Bender hat auch Jonathan Tah seinen Vertrag vorzeitig verlängert.

Der neue Kontrakt des 22-Jährigen läuft bis zum 30. Juni 2023, sein bisheriger war bis 2020 datiert. Das teilte der Klub am Sonntag mit.

"Wir haben eine junge Mannschaft mit einer vielversprechenden Perspektive, die wir zusammenhalten wollen. Dass wir Jonathan davon überzeugen konnten, den eingeschlagenen Weg mit uns weiterzugehen, spricht für alle Beteiligten", sagte Geschäftsführer Michael Schade.

Jonathan Tah wechselte 2015 vom Hamburger SV zu Bayer 04 Leverkusen. Für die Werkself hat der 1,94 m große Innenverteidiger bereits 112 nationale sowie internationale Pflichtspiele bestritten und wurde in der Zeit Nationalspieler.

"Jonathan hat sich in Leverkusen phantastisch entwickelt, unsere hohen Erwartungen sogar noch übertroffen und gehört mittlerweile zu den besten deutschen Abwehrspielern. Da bleibt es nicht aus, dass sich eine Reihe von Top-Vereinen um ihn bemüht hat. Dass er dennoch bei uns verlängert hat, ist ein großer Erfolg für Bayer 04. Jonathan weiß, was er an Leverkusen hat und möchte hier in den kommenden Jahren die nächsten Schritte gehen", sagte Sportdirektor Rudi Völler.

Cheftrainer Heiko Herrlich freut sich auf die weitere Zusammenarbeit mit dem Verteidiger "Jona hat überragende Anlagen. Er ist schnell, technisch stark, sehr robust und verfügt über viel Ruhe und Übersicht. Dabei ist für ihn das Ende der Fahnenstange noch längst nicht erreicht. Wir werden noch viel Spaß an und mit ihm haben."

Das sieht der Spieler selbst ähnlich: "Ich habe stets gesagt, dass ich mich in Leverkusen sehr wohl fühle. Der Klub und sein Umfeld sind perfekt für mich. Ich bin bei Bayer 04 Nationalspieler geworden und kann mich hier auf dem höchsten Niveau weiterentwickeln. Wir können mit dieser jungen Mannschaft viel erreichen. Und dazu will ich meinen Teil beitragen", sagte Tah.

