Jubiläum: Dardai will im 100. Spiel „etwas klauen“

Sein nächstes Jubiläum interessiert Pal Dardai nicht einmal am Rande. Am Sonntag wird der 41 Jahre alte Fußballlehrer zum 100. Mal als Bundesliga-Coach am Spielfeldrand stehen. dpa