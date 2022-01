Vorstandschef FC Bayern : Kahn baut auf Zuschauer-Rückkehr: „Sport braucht Fans“

München Vorstandschef Oliver Kahn vom FC Bayern München hofft auf eine baldige Zuschauer-Rückkehr in der Fußball-Bundesliga.

„Der Sport braucht seine Fans und ihre Emotionen - in den Stadien und in den Hallen. Selbstverständlich hat die Eindämmung und Bekämpfung von Corona immer höchste Priorität. Es geht in dieser Pandemie insgesamt darum, in allen Lebensbereichen vernünftige Lösungen zu finden“, sagte Kahn. In Bayern spielen die Bundesligisten seit Anfang Dezember wieder vor leeren Rängen.