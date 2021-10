Bayern München : Kahn betont klare Haltung zum Impfen: Kein Druck auf Kimmich

München Die Vereinsführung des FC Bayern München will keinen öffentlichen Druck auf ungeimpfte Fußball-Profis wie Nationalspieler Joshua Kimmich ausüben.

„Zunächt einmal ist es wichtig, dass wir eine klare Haltung haben, dass wir es allen nur empfehlen können, sich zu impfen. Das haben wir unterstrichen durch mehrere Aktionen“, sagte Kahn vor der Premiere der Doku-Serie „FC Bayern - Behind The Legend“, die vom 2. November an exklusiv bei Prime Video zu sehen ist, in einem Münchner Kino.