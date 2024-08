Vor dem Bundesliga-Start Kahn glaubt an Meister FC Bayern: „Werden alles tun“

Der ehemalige Vorstandsvorsitzende Oliver Kahn sieht den FC Bayern München im Kampf um die deutsche Meisterschaft im Vorteil. „Eine titellose Saison ruft in München viele Reflexe hervor. Die Bayern werden alles tun, um wieder Meister zu werden“, sagte der ehemalige Nationaltorhüter in einem „Kicker“-Interview: „Der FC Bayern wird in der anstehenden Spielzeit zurückschlagen.“