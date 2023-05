Trennungschaos Kahn kündigt Gespräch mit Bayern-Bossen an

Der frühere Nationaltorhüter Kahn war dann am Samstag nicht beim entscheidenden Spiel in Köln und auch nicht bei der Meisterfeier. Hainer begründete das mit dem Ablauf am Donnerstag und Freitag. Kahn hatte zuvor auf Twitter geschrieben, es sei ihm „vom Club untersagt“ worden. Als gescheitert sieht sich Kahn nach zwei Jahren als Vorstandschef beim FC Bayern aber nicht an. „Ich habe diese Verantwortung übernommen, weil ich dem Club etwas zurückgeben wollte“, sagte der langjährige Bayern-Torhüter. „Das war nach der sehr erfolgreichen Zeit mit Uli Hoeneß und Karl-Heinz Rummenigge keine einfache Aufgabe."