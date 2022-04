Bayern München : Kahn schließt Wechsel von Lewandowski im Sommer aus

München Bayern Münchens Vorstandschef Oliver Kahn hat einen Wechsel von Weltfußballer Robert Lewandowski in diesem Sommer ausgeschlossen.

„Scheinbar gibt es einen Wettbewerb da draußen, wer bringt die größte Nonsense-Geschichte über Robert Lewandowski“, sagte Kahn bei Amazon Prime Video kurz vor dem Viertelfinal-Rückspiel des deutschen Fußball-Rekordmeisters gegen den FC Villarreal. Der Pole, in dessen Heimat am Vortag über einen angeblich feststehenden Transfer zum FC Barcelona berichtet worden war, spiele in der kommenden Saison „auf jeden Fall“ für die Bayern.