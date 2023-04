Bundesliga Kahn über formschwachen Mané: Sucht sich immer noch selbst

Die Bayern hatten mehr als 30 Millionen Euro für Mané ausgegeben. An die Leistungen beim FC Liverpool konnte der Offensivspieler in München bisher noch nicht anknüpfen. Allerdings fiel der Champions-League-Sieger aus der Saison 2018/2019 wegen einer Entzündung am Wadenbeinköpfchen mehrere Monate aus und verpasste unter anderem die Weltmeisterschaft in Katar.