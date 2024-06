FC Bayern München Kahn wehrt sich gegen Matthäus: Mit Sorgfalt Geld ausgegeben

In seiner EM-Kolumne im Magazin „Sport Bild“ (Mittwoch) hatte Rekordnationalspieler Matthäus (63) geschrieben, dass der aktuelle Sportvorstand Max Eberl bei einem eventuellen Bemühen um den Leverkusener EM-Spieler Florian Wirtz in einem Dilemma stecke.„Unter seinem Vorgänger Hasan Salihamidzic und CEO Oliver Kahn wurde viel Geld - sagen wir mal so - nicht gut angelegt“, meinte Matthäus. „Sondern in hohe Ablösen für Spieler und Trainer gesteckt und in deren Abfindungen.“ Da einige Spieler „überbezahlt“ waren und seien, müsse der FC Bayern die Gehälter in den nächsten Jahren um 20 Prozent senken.