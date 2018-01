Kampl fällt mit Wadenbeinbruch länger aus

Das Lazarett von Bundesligist Bayer Leverkusen wird immer größer. Nun fällt auch Kevin Kampl länger aus, als zunächst gedacht. Bei dem Mitteldspieler wurde ein Wadenbeinbruch im linken Bein diagnostiziert.





Das teilte der Verein am Montag mit. Der slowenische Nationalspieler hatte sich im Spiel gegen Borussia Dortmund in einem Zweikampf verletzt. Bei den unmittelbar nach der Verletzung durchgeführten Untersuchungen war zunächst nur ein Muskelfaserriss in der linken Wade sowie ein Knochenödem festgestellt worden. Eine erneute CT-Untersuchung in der Kölner Mediapark-Klinik brachte nun den neuen Befund. Kampl wurde bereits zur Ruhigstellung eine Gipsschiene angelegt.





Hallo Freunde ...! Danke für die vielen tollen Nachrichten... Leider hat es mich doch schwerer als gedacht... https://t.co/y7rFjKjRhT



— Kevin Kampl (@KevinKampl_KK) February 29, 2016



Trotz der bitteren Diagnose hat Kampl die Saison noch nicht abgehakt. "Mein Ziel ist es, diese Saison noch einige Spiele zu bestreiten und meinen Jungs und dem Verein dabei zu helfen, unsere gemeinsamen Ziele zu erreichen", schrieb er bei Instagram.





Vor dem Spiel gegen Werder Bremen am Mittwoch ist zudem der Einsatz von Jonathan Tah fraglich. Bei den ebenfalls angeschlagenen Lars Bender, Kyriakos Papadoupoulos und Stefan Kießling sieht es mit einem Einsatz gegen die Hanseaten schlecht aus.