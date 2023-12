Bundesliga Kane fraglich: Müller für VfB „in der Verlosung“

Neben den schon gewohnten Engpässen in der Defensive plagen den FC Bayern München vor dem Spitzenspiel der Fußball-Bundesliga gegen den VfB Stuttgart plötzlich personelle Sorgen in seiner fulminanten Offensive. Neben Nationalspieler Serge Gnabry (Muskelsehnenverletzung im linken Adduktorenbereich) fällt auch Kingsley Coman am Sonntagabend (19.30 Uhr/Sat.1 und DAZN) definitiv verletzt aus. Und im letzten Bayern-Heimspiel des Jahres steht hinter dem der Einsatz des kränkelnden Torjägers Harry Kane ein „fraglich“, wie der deutsche Rekordmeister am Samstag auf seiner Website meldete.