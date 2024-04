Bundesliga Kane kennt Nagelsmann „nicht gut“

Kane gratulierte in der Pressekonferenz zum Viertelfinal-Rückspiel gegen den FC Arsenal an diesem Mittwoch (21.00 Uhr/DAZN) auch dem neuen deutschen Meister. „Gratulation an Bayer Leverkusen, was sie diese Saison erreicht haben“, sagte er. Für seine Bayern sei es dagegen „eine enttäuschende Saison in der Bundesliga“ gewesen. Man werde daraus aber Schlüsse ziehen für die kommende Spielzeit, kündigte Kane an.