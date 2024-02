20. Spieltag Kane rettet den FC Bayern: Mit Sieg ins Top-Duell

Bei der großen Liga-Kraftprobe am kommenden Samstag am Rhein müssen sich die Bayern allerdings stabiler präsentieren als beim lange wackeligen Erfolg gegen die Borussia. Nach vergebenen Chancen von Leroy Sané, der in der Anfangsphase einmal wuchtig die Latte traf, hinterließ der Rückstand eine erstaunliche Wirkung bei den Münchnern. Pavlovic rettete das Tuchel-Ensemble in die Pause. Im zweiten Durchgang, in dem Winter-Neuzugang Sacha Boey (Galatasaray Istanbul) sein Debüt feierte, war Bayern überlegen, aber nicht souverän.