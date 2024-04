Bundesliga Kane und der Lewandowski-Rekord - Tuchel will helfen

Das ist vor allem das Champions-League-Finale am 1. Juni in London. Dazu müssen die Münchner im Halbfinale am Dienstag zu Hause und acht Tage später in Spanien die Riesen-Hürde Real Madrid meistern. „Wir sind jetzt im vollen Fokus und in einem Modus, wo jeder Tag zählt“, sagte Tuchel.