Bundesliga Kanes reist verletzt zur Auswahl - „Kein Risiko eingehen“

Ein Ausfall des 100-Millionen-Euro-Einkaufs käme für die Münchner zur Unzeit, steht direkt nach der Länderspielpause doch der Klassiker gegen Borussia Dortmund an. Im April folgen dann die Viertelfinalduelle in der Königsklasse mit dem FC Arsenal, in denen es für die Bayern um die wohl letzte Titelchance in dieser Saison geht.