Bundesliga Kanes „verrückte Wochen“ - FC Bayern noch „etwas verkrampft“

Nach seinem ersten Bundesligator beim 4:0 in Bremen vor einer Woche erzielte Kane bei seinem Heimdebüt in der deutschen Eliteklasse gleich einen Doppelpack (40. Minute/Handelfmeter, 69.). Die vor allem in der ersten Halbzeit sehr stabilen Augsburger waren durch ein Eigentor von Felix Uduokhai (32.) unglücklich in Rückstand geraten. Dem eingewechselten Dion Beljo (86.) glückte nur noch der Ehrentreffer.