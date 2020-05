Nach 2:2 im Rhein-Derby : „Kann so nicht weitergehen“: Rösler genervt von Remis'

„Kann so nicht weitergehen“: Rösler genervt von Remis'

Köln Erst einmal in acht Spielen unter Uwe Rösler hat Fortuna Düsseldorf verloren. Aber auch erst einmal gewonnen. Und bei fast allen Unentschieden verschenkte die Fortuna den Sieg. Der Trainer ist deshalb alarmiert und genervt.

In der Kabine musste Uwe Rösler erst mal „ein bisschen Dampf vom Kessel lassen“. Fortuna Düsseldorf spielt unter ihm „nicht wie ein Absteiger“, durfte Rösler unwidersprochen behaupten.

Doch es könnte letztendlich ein Abstieg in Schönheit werden. Zum sechsten Mal im achten Spiel unter Rösler spielte die Fortuna beim 2:2 (1:0) in Köln Unentschieden, zum vierten Mal verspielte sie dabei einen Vorsprung. „Das tut richtig, richtig weh“, gestand Rösler.

Nachdem sein Team beim 3:3 gegen Hertha BSC eine 3:0-Führung verspielt hatte, verschenkte sie diesmal einen 2:0-Vorsprung nach der 88. Minute. Anthony Modestes (88.) und Jhon Cordoba (90.+1) glichen nach den Toren von Kenan Karaman (41.) und Erik Thommy (61.) für Köln aus. Und so nahm Rösler seine Spieler noch in der Kabine ins Gebet, erst mit einiger Verspätung ließ er sie für Interviews wieder nach draußen. „Wir mussten uns klar die Meinung sagen. Es kann so nicht weitergehen, dass wir uns für gute Spiele nicht belohnen“, sagte der 51-Jährige. Immerhin habe er erfreut festgestellt, „dass die Mannschaft total ehrlich miteinander umgegangen ist“.