1. FC Union Berlin : Keeper Luthe scherzt: „Kopfschmerzen und ein weiterer Punkt“

Berlin Stammtorwart Andreas Luthe vom 1. FC Union Berlin hat seine Auswechslung nach einem Zusammenprall im Bundesligaspiel gegen Borussia Mönchengladbach (1:1) locker genommen.

„Kopfschmerzen und ein weiterer Punkt“, schrieb der 33-Jährige in den sozialen Medien und lobte sein Team für eine „gute Teamleistung“. Luthe war im Stadion An der Alten Försterei im Strafraum mit Mitspieler Robin Knoche und Gladbachs Marcus Thuram kollidiert. Danach wurde er in der 69. Minute sicherheitshalber für Loris Karius ausgewechselt. Ihm gehe es nach dem Zusammenstoß „entsprechend gut“, sagte Berlins Trainer Urs Fischer bereits nach dem Spiel. Bei einer Untersuchung wird noch geklärt, ob auch medizinisch wirklich alles in Ordnung ist. Wenn das bestätigt wird, soll der Routinier am kommenden Spieltag beim FSV Mainz 05 wieder auf dem Platz stehen.