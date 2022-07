Bundesliga : Kehl fordert „mehr Realismus“ bei Konkurrenz zum FC Bayern

Dortmund Borussia Dortmund mag nicht mehr alleiniger Herausforderer des FC Bayern München sein.

„Die Frage nach der Meisterschaft darf aber auch gerne mal in Leipzig oder Leverkusen gestellt werden“, sagte BVB-Sportdirektor Sebastian Kehl in einem Interview der „Welt am Sonntag“. Ohnehin appellierte der Nachfolger von Michael Zorc für „ein wenig Realismus“ im Vergleich mit dem Branchenführer aus Dauer-Meister der vergangenen zehn Jahre.