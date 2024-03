Bundesliga Kehl glaubt an BVB-Endspurt: „Erwarte, dass wir liefern“

„Ich vertraue dieser Mannschaft. Ich glaube daran, dass diese Mannschaft unter die ersten Vier kommt“, sagte der Sportdirektor des Fußball-Bundesligisten in der Sport1-Sendung „Doppelpass„. Noch ausstehende knifflige Partien gegen die Spitzenteams aus Leverkusen, München, Stuttgart und Leipzig können den ehemaligen Dortmunder Profi nicht schrecken: „Wir haben die Möglichkeit, in diesen Spielen zu zeigen, dass in der Mannschaft mehr steckt. Da erwarte ich, dass wir liefern.“