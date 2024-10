Fußball-Bundesliga Kehl kritisiert BVB-Start: „Das geht einfach nicht“

An die überzeugende Leistung aus dem 7:1 in der Champions League gegen Celtic Glasgow konnte der BVB zu keiner Zeit anknüpfen. Sorgen bereiten dem Sportdirektor vor allem die Unkonzentriertheiten in der Defensive. Allein in den zurückliegenden vier Bundesliga-Spielen kassierten die Schwarz-Gelben elf Gegentore. „Das ist einfach viel zu viel. Wir haben sehr viele Fehlpässe“, kritisierte Kehl weiter.