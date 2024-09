Fußball-Bundesliga Kein Extragespräch für Anton und Guirassy vor VfB-Rückkehr

Am Sonntag (17.30 Uhr/DAZN) treten sie erstmals mit ihrem neuem Club in der alten Heimat an. Vor allem Anton könnte wegen seines Wechsels von den VfB-Fans ausgepfiffen werden. „Aber ich habe nicht das Gefühl, dass da ein Arm um die Schulter gebraucht wird“, sagte Sahin.