FC Augsburg : Kein „juhu“ von Herrlich - Rückhalt von Reuter „tut gut“

Augsburg Immer wieder hat Stefan Reuter seine Unterstützung für Trainer Heiko Herrlich untermauert. Der Augsburger Manager möchte aber endlich wieder Erfolgserlebnisse sehen. Kann das bei RB Leipzig klappen?

„Ich bin seit 1989 dabei. Erst als Spieler und dann als Trainer habe ich eigentlich schon alles erlebt und kenne die Situationen eigentlich alle und weiß, was drumrum passiert“, sagte Herrlich vor dem Freitagsspiel (20.30 Uhr/DAZN) über Kritik an der Bilanz seiner Mannschaft. „Wichtig ist, dass man an sich glaubt und optimistisch vorangeht.“