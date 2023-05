Bundesliga Kein Platz für „Zweifler“: Schalke im Abstiegsthriller

Bochum war damals bereits gerettet - mit dem heutigen Schalke-Coach Reis. Diesmal wird auch an der Castroper Straße gezittert. „Wir müssen unseren Job machen“, sagte Trainer Thomas Letsch. „An so einem letzten Spieltag kann viel passieren. Für mich zählt nur, dass wir im nächsten Jahr in der Bundesliga spielen.“ Das sehen seine Kollegen auf Schalke, in Stuttgart und in Augsburg wohl genauso.