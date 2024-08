Fußball Kein Sieg bei Generalprobe: Leverkusen 1:1 gegen Sevilla

Zwar trat das Team von Erfolgstrainer Xabi Alonso engagierter auf als beim schwachen Auftritt am vergangenen Mittwoch in London gegen den FC Arsenal (1:4), blieb aber erneut sieglos. Für die Werkself war es der letzte Test vor dem ersten Pflichtspiel am kommenden Samstag (20.30 Uhr) im Supercup gegen Vize-Meister VfB Stuttgart.