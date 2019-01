Bei Werder Bremen deutet kurz vor dem Rückrunden-Start der Fußball-Bundesliga vieles auf eine Vertragsverlängerung mit Kapitän und Stürmerstar Max Kruse hin. dpa

„Ich habe nicht mit anderen Vereinen verhandelt, und das habe ich in naher Zukunft auch nicht vor“, sagte Kruse einen Tag vor dem Auswärtsspiel bei Hannover 96 (Samstag, 15.30 Uhr/Sky). „Ich habe immer betont, dass ich mich hier sehr wohlfühle und das sportliche Ziel mit der Mannschaft über allem steht.“

Auch Trainer Florian Kohfeldt strich vor dem Nordderby in Hannover noch einmal die Bedeutung des 30 Jahre alten Ex-Nationalspielers heraus. „Nur Max ist bei mir gesetzt“, sagte er. Nach dem Abrutschen auf Platz zehn zum Ende der Hinrunde forderte der Trainer am Donnerstag aber auch: „Ich will nun nicht mehr über eine gute Entwicklung reden. Ich will jetzt auch, dass wir gewinnen.“

