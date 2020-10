Union Berlin : Keine Aussage zu Stammtorwart: Karius und Luthe im Zweikampf

Berlin Trainer Urs Fischer will sich im Zweikampf zwischen Loris Karius und Andreas Luthe weiterhin nicht öffentlich auf einen Stammtorwart bei Fußball-Bundesligist 1. FC Union Berlin festlegen.

Die Eisernen hatten zum Wochenanfang in Karius (27) einen prominenten Schlussmann vom FC Liverpool ausgeliehen. Bis dahin galt der im Sommer vom FC Augsburg verpflichtete Luthe (33) als klare Nummer eins. Beim 4:0 am Freitag gegen den FSV Mainz 05 hatte Luthe noch den Vorzug bekommen, dabei allerdings wenig Gelegenheit, sich auszeichnen zu können.

Fischer deutete an, dass im Testspiel am 8. Oktober (17.00 Uhr) gegen Hannover 96 Karius sein Debüt im Stadion An der Alten Försterei geben wird. Im nächsten Bundesliga-Spiel am 18. Oktober bei Schalke 04 dürfte dann der von Fischer zunächst auserkorene Stammtorwart spielen.