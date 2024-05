FC Bayern München „Keine Blumen ohne Titel“: Tuchels bitterer Abschied

Wehmut? Ärger? „Von allem ein bisschen“, begleite ihn in die Abschiedswoche, die mit den letzten 90 Minuten in der Münchner Arena beginnt. „Ich komme persönlich aus einem Tunnel die letzten zehn Tage“, schilderte Tuchel in der Pressekonferenz am Samstag. Da sei nur Real Madrid in seinem Kopf gewesen. „Wir haben unser Herzblut in beiden Spielen gelassen. Wir sind auf bittere Weise ausgeschieden“, sagte er zum 1:2 nach zwei ganz späten Toren der Königlichen im Bernabéu-Stadion. „Aber das gehört zum Sport. Ich wollte nicht, dass es in acht Tagen vorbei ist“, sagte der 50-Jährige. Sein Nachfolger ist weiter nicht benannt.