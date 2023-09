Bundesliga Keine falsche Bescheidenheit: Bayer ohne Angst zu den Bayern

Nimmt man die ersten drei Spiele, so wirken die schon im Sommer von vielen als Geheimtipp gehandelten Leverkusener aktuell tatsächlich stabiler, offensiv wuchtiger und selbstbewusster als der Platzhirsch aus München. Dass sie ausgerechnet vor dem Topspiel der beiden Neun-Punkte-Starter direkt nach der Länderspielpause am 15. September in München an den Bayern vorbeizogen, hat deshalb durchaus Symbolcharakter. Und so scheint auch die größere Ehrfurcht aktuell bei den Münchnern zu liegen, wo Trainer Thomas Tuchel nach dem 2:1 in Mönchengladbach sagte: „Das wird auf jeden Fall ein Brocken.“