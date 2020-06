Bundesliga : Keine Hertha-Hilfe: Bayer ringt um Königsklasse und Havertz

Berlin Bayer Leverkusen hatte alle Karten für die Königsklasse in der Hand. Mit einem laschen Auftritt wird die gute Ausgangslage verspielt. Der von Rudi Völler ersehnte Pokalsieg würde die Problematik nur bedingt lindern. Für seine Top-Personalie braucht Bayer die Champions League.

Der Berliner Coach sprach vom Bemühen eines für Bayer notwendigen Hertha-Erfolgs auch bei Borussia Mönchengladbach am letzten Spieltag der Fußball-Bundesliga. Aber: „Ich würde gerne vieles versprechen, aber ich verspreche nur das, was ich halten kann“, sagte Leverkusens Ex-Coach Labbadia.

Möglicherweise hatte ausgerechnet Rudi Völler eine positive Bayer-Problematik schon vor dem Anpfiff kundgetan. In zwei Wochen spielt Bayer schon wieder in Berlin. Dann geht es um den DFB-Pokalsieg gegen den FC Bayern. „So richtig was in der Hand hatten wir dann doch eher nicht. Einen Pokal mal in der Hand zu halten, wär schon etwas Tolles“, beschrieb der Sportdirektor im Sky-Interview eine nachvollziehbare Sehnsucht.