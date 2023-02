Bundesliga : Keine schwere Verletzung bei Gladbachs Torhüter Jonas Omlin

Gladbach-Torhüter Jonas Omlin verletzte sich in Mainz. Foto: Soeren Stache/dpa

Mönchengladbach Die Verletzung von Borussia Mönchengladbachs Torhüter Jonas Omlin ist weniger schlimm als befürchtet.

„Im MRT hat sich der ursprüngliche Verdacht auf einen Muskelfaserriss nicht bestätigt, es ist eine Zerrung. Das wird die Ausfallzeit um ein paar Tage reduzieren“, sagte Trainer Daniel Farke. „Wir müssen aber abwarten, wie es sich in den nächsten Tagen entwickelt. Das Spiel gegen Freiburg ist definitiv sehr fraglich, aber wir haben eine gewisse Resthoffnung“, erklärte der Coach am Tag nach der 0:4-Niederlage beim FSV Mainz 05.

Omlin, der in der Winterpause als Ersatz für den zum FC Bayern München gewechselten Yann Sommer aus Montpellier geholt worden war, zog sich die Verletzung beim ersten Gegentreffer zu und musste seinen Platz zwischen den Pfosten nach einer halben Stunde räumen.

Auch Stürmer Marcus Thuram fehlte am Samstag beim Training. „Seine Wadenproblematik ist wieder etwas aufgeflammt nach dem Einsatz gestern. Er wird in den nächsten zwei Tagen behandelt, um dann hoffentlich ab Dienstag wieder am Mannschaftstraining teilnehmen zu können“, sagte Farke.