19. Spieltag Keine Tore: Leverkusen stolpert gegen Seoanes Gladbacher

Die beste Gelegenheit vergab Nationalspieler Florian Wirtz, dessen Schuss aus acht Metern der Gladbacher Torhüter Moritz Nicolas ganz stark mit dem Knie parierte (24.). Doch insgesamt wirkte der Tabellenführer im ersten Durchgang zu berauscht an seinem Ballbesitz-Spiel, vergaß dabei aber Zielstrebigkeit und Entschlossenheit. Und so ging Leverkusen zum ersten Mal in einem Heimspiel dieser Saison mit 0:0 in die Pause.